Переполох в джунглях (фильм, 2014) смотреть онлайн

Ману — коати, обаятельный молодой зверек редкого вида енотов. Он не любит сидеть без дела и мечтает помогать всем зверям в джунглях. Однако, из-за своей неуемной энергии он вечно попадает в разные нелепые ситуации. Однажды он случайно ломает огромную статую, которую возводило все племя!

