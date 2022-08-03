Переполох в джунглях (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Jungle Shuffle
Мультфильм, Приключения78 мин12+
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О фильме
Ману — коати, обаятельный молодой зверек редкого вида енотов. Он не любит сидеть без дела и мечтает помогать всем зверям в джунглях. Однако, из-за своей неуемной энергии он вечно попадает в разные нелепые ситуации. Однажды он случайно ломает огромную статую, которую возводило все племя!
СтранаЮжная Корея, США, Мексика, Колумбия
ЖанрМультфильм, Приключения
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ДБАктёр
Дрейк
Белл
- ДДАктриса
Джессика
ДиЧикко
- ББАктриса
Брианн
Брози
- Актёр
Роб
Шнайдер
- ММАктёр
Майкл
МакКоннохи
- КГАктёр
Крис
Гарднер
- ДУАктриса
Дебра
Уилсон
- ЭЛАктёр
Эрик
Лопез
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- ЭСАктёр
Эдди
Сантьяго
- ДХСценарист
Джонни
Хартманн
- ЖДСценарист
Жан
Дюбуа
- КАПродюсер
Карлос
Арквелло
- ДЧПродюсер
Дэниэл
Чуба
- МАПродюсер
Марк
А.З. Диппе
- Актёр дубляжа
Гарик
Харламов
- Актриса дубляжа
Кристина
Асмус