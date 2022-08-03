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Переполох в джунглях

Переполох в джунглях (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Jungle Shuffle
Мультфильм, Приключения78 мин12+

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О фильме

Ману — коати, обаятельный молодой зверек редкого вида енотов. Он не любит сидеть без дела и мечтает помогать всем зверям в джунглях. Однако, из-за своей неуемной энергии он вечно попадает в разные нелепые ситуации. Однажды он случайно ломает огромную статую, которую возводило все племя!

Страна
Южная Корея, США, Мексика, Колумбия
Жанр
Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Переполох в джунглях»