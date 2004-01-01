Перед закатом (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Before Sunset
Драмы, Мелодрамы77 мин18+
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Сюжет
Когда-то давно, в середине девяностых, случайная встреча Джесси и Селин подарила молодым людям несколько восхитительных и трогательных часов в предрассветной Вене. Спустя девять лет им снова предстоит увидеть друг друга! Теперь у них в распоряжении несколько часов в предзакатном Париже, в течение которых необходимо решить, каким станет их завтра…
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- РЛРежиссёр
Ричард
Линклейтер
- Актёр
Итан
Хоук
- Актриса
Жюли
Дельпи
- ВДАктёр
Вернон
Добчефф
- ЛЛАктриса
Луиз
Лемойн
- РПАктёр
Родольф
Поли
- МПАктриса
Мариан
Пластейг
- ДАктёр
Дьяболо
- ДЭАктёр
Дэнис
Эдрард
- АДАктёр
Альбер
Дельпи
- МПАктриса
Мари
Пийе
- Сценарист
Жюли
Дельпи
- Сценарист
Итан
Хоук
- РЛСценарист
Ричард
Линклейтер
- ККСценарист
Ким
Кризан
- ЭУПродюсер
Энн
Уолкер-МакБэй
- ДСПродюсер
Джон
Слосс
- САМонтажёр
Сандра
Адер
- ЛДОператор
Ли
Дэниэл