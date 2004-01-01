Перед закатом (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Когда-то давно, в середине девяностых, случайная встреча Джесси и Селин подарила молодым людям несколько восхитительных и трогательных часов в предрассветной Вене. Спустя девять лет им снова предстоит увидеть друг друга! Теперь у них в распоряжении несколько часов в предзакатном Париже, в течение которых необходимо решить, каким станет их завтра…



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