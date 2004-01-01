Перед закатом
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Перед закатом

Перед закатом (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Before Sunset
Драмы, Мелодрамы77 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Когда-то давно, в середине девяностых, случайная встреча Джесси и Селин подарила молодым людям несколько восхитительных и трогательных часов в предрассветной Вене. Спустя девять лет им снова предстоит увидеть друг друга! Теперь у них в распоряжении несколько часов в предзакатном Париже, в течение которых необходимо решить, каким станет их завтра…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Перед закатом»

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