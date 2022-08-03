Перед полуночью
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Перед полуночью

Перед полуночью (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.22013, Before Midnight
Драма, Мелодрама104 мин18+

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О фильме

Герои встречаются спустя 9 лет в Греции, куда они едут в гости к своим давним друзьям. Почти два десятилетия прошло с их первой встречи в поезде по пути в Вену. Как они преодолеют осень своих отношений?

Страна
США, Греция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Перед полуночью»