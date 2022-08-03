Wink
Фильмы
Пена дней

Пена дней (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, L'écume des jours
Мелодрама, Фэнтези125 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История любви, разворачивающаяся в фантастическом мире, где влюбленные летают на свидания в розовых тучках и танцуют на потолке, где в коридоре обычной квартиры живет солнце, а мыши-домоправители ведут беседы с кошками, где цветы прорастают внутри людей и тепло человеческого сердца способно уничтожить самое опасное оружие.

Страна
Великобритания, Франция, Бельгия
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пена дней»