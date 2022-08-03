Пена дней (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, L'écume des jours
Мелодрама, Фэнтези125 мин18+
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О фильме
История любви, разворачивающаяся в фантастическом мире, где влюбленные летают на свидания в розовых тучках и танцуют на потолке, где в коридоре обычной квартиры живет солнце, а мыши-домоправители ведут беседы с кошками, где цветы прорастают внутри людей и тепло человеческого сердца способно уничтожить самое опасное оружие.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Мишель
Гондри
- Актёр
Ромен
Дюрис
- Актриса
Одри
Тоту
- Актёр
Гад
Эльмалех
- Актёр
Омар
Си
- АМАктриса
Аиса
Маига
- ШЛАктриса
Шарлотта
Ле Бон
- СБАктёр
Саша
Бурдо
- ВРАктёр
Венсан
Ротье
- ФТАктёр
Филипп
Торретон
- Актёр
Лоран
Лафитт
- Сценарист
Мишель
Гондри
- ЛБСценарист
Люк
Босси
- БВСценарист
Борис
Виан
- ЛБПродюсер
Люк
Босси
- ГБПродюсер
Глэдис
Брукфилд-Хэмпсон
- ККПродюсер
Ксавье
Кастано
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куприянов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- КБОператор
Кристоф
Бокарн
- ЭШКомпозитор
Этьен
Шарри