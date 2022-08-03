Паттон (фильм, 1970) смотреть онлайн
8.81970, Patton
Драма, Биография164 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ФДРежиссёр
Франклин
Дж. Шаффнер
- ДКАктёр
Джордж
К. Скотт
- КМАктёр
Карл
Молден
- СЯАктёр
Стивен
Янг
- МСАктёр
Майкл
Стронг
- КЛАктёр
Кэри
Лофтин
- АДАктёр
Альберт
Дюмортиер
- ФЛАктёр
Фрэнк
Латимор
- МПАктёр
Морган
Полл
- КМАктёр
Карл
Михаэль Фоглер
- БХАктёр
Билл
Хикман
- ЛФСценарист
Ладислас
Фараго
- ОНСценарист
Омар
Н. Брэдли
- Сценарист
Фрэнсис
Форд Коппола
- ЭХСценарист
Эдмунд
Х. Норт
- ФМПродюсер
Фрэнк
МакКарти
- ХПХудожник
Хиль
Паррондо
- ПТХудожник
Пьер-Луи
Тевене
- ФДОператор
Фред
Дж. Конекэмп
- РМОператор
Расс
Майер
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит