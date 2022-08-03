Паттон
Wink
Фильмы
Паттон

Паттон (фильм, 1970) смотреть онлайн

8.81970, Patton
Драма, Биография164 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

По книгам «Паттон: испытания и триумф» и «История солдата» генерала Омара Н. Брэдли. Биография генерала Джорджа Паттона, чей темперамент часто оказывал влияние на ход военных действий во время второй мировой войны.

Страна
США
Жанр
Военный, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
164 мин / 02:44

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паттон»