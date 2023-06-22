Герои Кейт Босворт и Эмиля Хирша должны провести полтора месяца в пустой комнате, чтобы выиграть приз. Триллер с любопытным психологическим экспериментом.



Молодой паре выпадает уникальная возможность получить пять миллионов долларов. Но для этого Майку Уолшу и Кейт Фрит предстоит провести пятьдесят дней наедине в изолированном помещении. Сначала они радостно обсуждают, как потратят заработанные деньги, но вскоре осознают, что пройти испытание не так просто, как кажется. Запрет на использование гаджетов, чтение книг и просмотр фильмов начинает давить на них, а небольшие развлечения становятся недоступными из-за высокой цены, установленной невидимыми наблюдателями. Майк начинает мучаться от скуки, а Кейт все больше раздражается от любого его действия.



Смогут ли молодые люди получить деньги и сохранить отношения, узнаете в психологическом триллере «Пациенты». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве 2022 года можно уже сейчас на видеосервисе Wink!

