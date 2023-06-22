Пациенты (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Герои Кейт Босворт и Эмиля Хирша должны провести полтора месяца в пустой комнате, чтобы выиграть приз. Триллер с любопытным психологическим экспериментом.
Молодой паре выпадает уникальная возможность получить пять миллионов долларов. Но для этого Майку Уолшу и Кейт Фрит предстоит провести пятьдесят дней наедине в изолированном помещении. Сначала они радостно обсуждают, как потратят заработанные деньги, но вскоре осознают, что пройти испытание не так просто, как кажется. Запрет на использование гаджетов, чтение книг и просмотр фильмов начинает давить на них, а небольшие развлечения становятся недоступными из-за высокой цены, установленной невидимыми наблюдателями. Майк начинает мучаться от скуки, а Кейт все больше раздражается от любого его действия.
Смогут ли молодые люди получить деньги и сохранить отношения, узнаете в психологическом триллере «Пациенты». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве 2022 года можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Актёр
Эмиль
Хирш
- Актриса
Кейт
Босворт
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- МЭАктёр
М.
Эммет Уолш
- АСАктриса
Александра
Сгамбати
- ОМАктёр
Оливер
Мур
- ДМАктёр
Джоэль
Мур
- ДУАктриса
Джанна
Уичелоу
- ДМПродюсер
Джоэль
Мур
- ДМПродюсер
Даг
Мюррэй
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чуракова
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- МОХудожница
Мадлен
О’Брайэн
- ЭФХудожница
Эмма
Флеминг
- РАОператор
Раса
Ачария
- СЛКомпозитор
Стив
Лондон