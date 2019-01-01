Пациент Зеро (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

В клинику пластической хирургии где-то в Восточной Европе приезжает бельгийка Элисон в сопровождении мамы, большой любительницы улучшать собственную внешность, и недотeпы-бойфренда Микаэля. В клинике царит пренеб�режение врачебной этикой и гигиеной, а также втайне проводятся эксперименты со стволовыми клетками. К недовольству близких и удивлению персонала Элисон хочет уменьшить размер груди с G на B, и пока еe готовят к операции, Микаэль находит и случайно высвобождает привязанную к каталке странную женщину с явными намерениями полакомиться человеческой плотью.



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