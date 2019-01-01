Пациент Зеро (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
В клинику пластической хирургии где-то в Восточной Европе приезжает бельгийка Элисон в сопровождении мамы, большой любительницы улучшать собственную внешность, и недотeпы-бойфренда Микаэля. В клинике царит пренеб�режение врачебной этикой и гигиеной, а также втайне проводятся эксперименты со стволовыми клетками. К недовольству близких и удивлению персонала Элисон хочет уменьшить размер груди с G на B, и пока еe готовят к операции, Микаэль находит и случайно высвобождает привязанную к каталке странную женщину с явными намерениями полакомиться человеческой плотью.
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЛДРежиссёр
Ларс
Да�муасо
- МНАктриса
Майке
Нёвилль
- БХАктёр
Барт
Холландерс
- БРАктёр
Бенжамен
Рамон
- ККАктриса
Клара
Клейманс
- ЭГАктёр
Эрик
Годон
- ДРАктёр
Джошуа
Рубин
- ТНАктриса
Таеке
Николай
- ТААктёр
Том
Ауденарт
- НФАктёр
Нуреддин
Фарихи
- ЛДСценарист
Ларс
Дамуасо
- КВПродюсер
Кобе
Ван Стинберге
- НБПродюсер
Набиль
Бен Ядир
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
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