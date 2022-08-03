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Пассажиры (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.32008, Passengers
Триллер88 мин18+

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О фильме

Психотерапевт расследует тайну трагической авиакатастрофы. Энн Хэтэуэй и Патрик Уилсон в мистическом триллере от режиссера культовой криминальной драмы «Сопрано».

Психотерапевт Клэр Саммерс работает с группой уцелевших в авиакатастрофе пассажиров, чтобы помочь им справиться с посттравматическим синдромом. После того как один из выживших отказывается от групповой терапии, Клэр назначает ему индивидуальные сеансы. Вскоре у доктора с пациентом завязывается любовный роман, а между тем выжившие пассажиры вдруг начинают бесследно исчезать один за другим. У Саммерс появляются сомнения, что катастрофа была трагической случайностью, и теперь она намеревается узнать правду. Замешан ли ее возлюбленный в этом заговоре?

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Страна
США, Канада
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb