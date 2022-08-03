Пассажиры (фильм, 2008) смотреть онлайн
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О фильме
Психотерапевт расследует тайну трагической авиакатастрофы. Энн Хэтэуэй и Патрик Уилсон в мистическом триллере от режиссера культовой криминальной драмы «Сопрано».
Психотерапевт Клэр Саммерс работает с группой уцелевших в авиакатастрофе пассажиров, чтобы помочь им справиться с посттравматическим синдромом. После того как один из выживших отказывается от групповой терапии, Клэр назначает ему индивидуальные сеансы. Вскоре у доктора с пациентом завязывается любовный роман, а между тем выжившие пассажиры вдруг начинают бесследно исчезать один за другим. У Саммерс появляются сомнения, что катастрофа была трагической случайностью, и теперь она намеревается узнать правду. Замешан ли ее возлюбленный в этом заговоре?
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Рейтинг
- Режиссёр
Родриго
Гарсиа
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актёр
Патрик
Уилсон
- АБАктёр
Андре
Брауэр
- Актриса
Дайэнн
Уист
- Актёр
Дэвид
Морс
- Актёр
Уильям
Б. Дэвис
- РРАктёр
Райан
Роббинс
- Актриса
Клеа
ДюВалл
- ДТАктёр
Дон
Томпсон
- ЭВАктёр
Эндрю
Вилер
- РКСценарист
Ронни
Кристенсен
- НКПродюсер
Натан
Каан
- ККПродюсер
Келли
Коноп
- ТНМонтажёр
Том
Ноубл
- ИЖОператор
Игорь
Жадю-Лилло
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр