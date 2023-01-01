Парни (фильм, 1996) смотреть онлайн

Молодая очаровательная девушка Патти Вэйр упала с лошади в безлюдном месте и потеряла сознание. В таком состоянии ее случайно находит ученик местного колледжа Джон Бейкер и тайком переносит в свою комнату в общежитие.



Вскоре Джон со своими приятелями обнаруживает, что в прошлом девушки есть тайна, и Патти пытается от кого-то скрыться.



