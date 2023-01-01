Парни (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Boys
Драма, Мелодрама16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодая очаровательная девушка Патти Вэйр упала с лошади в безлюдном месте и потеряла сознание. В таком состоянии ее случайно находит ученик местного колледжа Джон Бейкер и тайком переносит в свою комнату в общежитие.
Вскоре Джон со своими приятелями обнаруживает, что в прошлом девушки есть тайна, и Патти пытается от кого-то скрыться.
Парни смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- СКРежиссёр
Стэйси
Кохрэн
- БСАктёр
Билл
Сейдж
- ММАктёр
Мэтт
Мэллой
- СВАктёр
Спенсер
Врумэн
- ДЛАктёр
Джеймс
Легро
- ЛХАктёр
Лукас
Хаас
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Джон
Си Райли
- ЧХАктёр
Чарли
Хофхаймер
- СУАктёр
Скит
Ульрих
- ММАктёр
Марти
МакДонаф
- ДССценарист
Джеймс
Сэлтер
- СКСценарист
Стэйси
Кохрэн
- Продюсер
Роберт
В. Корт
- ПФПродюсер
Питер
Франкфурт
- ЭХПродюсер
Эрика
Хаггинс
- ДБХудожник
Дэн
Бишоп
- ДФХудожница
Дианна
Фрис
- КТМонтажёр
Камилла
Тониоло
- СККомпозитор
Стюарт
Коупленд