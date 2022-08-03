7.82006, Париж, я люблю тебя
Мелодрама, Комедия115 мин18+
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Париж, я люблю тебя (фильм, 2006) смотреть онлайн
О фильме
Парень влюбляется в девушку, но упускает момент для знакомства. Муж планирует расстаться с супругой, но именно в этот момент она показывает ему результаты обследования: последняя стадия рака... Этот фильм - мозаика из восемнадцати историй о разных проявлениях любви, каждая из которых происходит в разных округах Парижа.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Оливье
Ассайас
- ФОРежиссёр
Фредерик
Обюртен
- ГЧРежиссёр
Гуриндер
Чадха
- Режиссёр
Сильвен
Шомэ
- ФААктриса
Фанни
Ардан
- ЖБАктриса
Жюли
Батай
- ЛБАктриса
Лейла
Бехти
- МДАктёр
Мельхиор
Деруэ
- Актриса
Жюльет
Бинош
- СБАктёр
Сейду
Боро
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Серджо
Кастеллитто
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Жерар
Депардье
- БПСценарист
Брюно
Подалидес
- ПМСценарист
Пол
Маеда Берджес
- ГЧСценарист
Гуриндер
Чадха
- Сценарист
Гас
Ван Сент
- ЭБПродюсер
Эммануэль
Бенбии
- КОПродюсер
Клоди
Оссар
- ПГХудожник
Пьер-Ив
Геро
- ЛБМонтажёр
Люк
Барнье
- МБМонтажёр
Матильда
Бонфуа
- СЖМонтажёр
Саймон
Жаке
- МАОператор
Максим
Александр
- ПАОператор
Пьер
Аим
- БДОператор
Брюно
Дельбоннель
- ПАКомпозитор
Пьер
Адено
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль