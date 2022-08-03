Париж, я люблю тебя (фильм, 2006) смотреть онлайн

Парень влюбляется в девушку, но упускает момент для знакомства. Муж планирует расстаться с супругой, но именно в этот момент она показывает ему результаты обследования: последняя стадия рака... Этот фильм - мозаика из восемнадцати историй о разных проявлениях любви, каждая из которых происходит в разных округах Парижа.

