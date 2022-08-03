Париж, я люблю тебя
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Париж, я люблю тебя
7.82006, Париж, я люблю тебя
Мелодрама, Комедия115 мин18+

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Париж, я люблю тебя (фильм, 2006) смотреть онлайн

О фильме

Парень влюбляется в девушку, но упускает момент для знакомства. Муж планирует расстаться с супругой, но именно в этот момент она показывает ему результаты обследования: последняя стадия рака... Этот фильм - мозаика из восемнадцати историй о разных проявлениях любви, каждая из которых происходит в разных округах Парижа.

Страна
Германия, Франция, Швейцария
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Париж, я люблю тебя»