Wink
Фильмы
Паранойя
Актёры и съёмочная группа фильма «Паранойя»

Режиссёры

Джон Дайган

John Duigan
Режиссёр

Актёры

Джессика Альба

Jessica Alba
АктрисаChloe
Иэн Глен

Iain Glen
АктёрStan
Джинн Трипплхорн

Jeanne Tripplehorn
АктрисаRachel
Юэн Бремнер

Ewen Bremner
АктёрGordon
Кевин Уотли

Kevin Whately
АктёрClive
Миша Бартон

Mischa Barton
АктрисаTheresa
Гари Лав

Gary Love
АктёрNed
Джина Беллман

Gina Bellman
АктрисаEve
Оливер Милберн

Oliver Milburn
АктёрToby
Эми Филлипс

Amy Phillips
АктрисаMichelle
Дэвид Фам

David Fahm
АктёрJeremy
Питер-Хьюго Дэйли

Peter-Hugo Daly
АктёрEllis (в титрах: Peter Hugo Daly)
Джеймс Бэннон

James Bannon
АктёрBryan
Хелена Хэмилтон

Helena Hamilton
АктрисаAnja
Саша Терджак

Sasha Turjak
АктрисаVox (в титрах: Aleksandra Turjak)
Шелли Дэйл

Shelly Dale
АктрисаMonica (в титрах: Shelley Dale)
Тилли Восберг

Tilly Vosburgh
АктрисаJulia
Джон Дэнкс

John Danks
АктёрPolice Sergeant
Сюзанна Харрисон

Susannah Harrison
АктрисаPolicewoman
Джордж Костиган

George Costigan
Актёр
Хания Бартон

Hania Marsden-Barton
Актриса

Сценаристы

Джон Дайган

John Duigan
Сценарист
Жиль Томпсон

Gilles Thompson
Сценарист

Продюсеры

Стив Кристиан

Steve Christian
Продюсер

Операторы

Славомир Идзяк

Slawomir Idziak
Оператор

Композиторы

Чарли Моул

Charlie Mole
Композитор