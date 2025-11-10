Паранойя
Паранойя (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Paranoid
Ужасы, Триллер18+

О фильме

Хлоя, восходящая супермодель, обеспокоена паузой в своем лихорадочном расписании и загадочными анонимными звонками. Приглашенная новым другом на загородную вечеринку, вместе с другими гостями она попадает в отдаленный дом.

Очнувшись ночью в странном месте, она находит видеокассету, из которой узнает, что те, кому Хлоя доверяла больше всего, представляют для нее зловещую угрозу...

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Криминал, Триллер

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.0 IMDb

