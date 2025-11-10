Паранойя (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Paranoid
Ужасы, Триллер18+
Хлоя, восходящая супермодель, обеспокоена паузой в своем лихорадочном расписании и загадочными анонимными звонками. Приглашенная новым другом на загородную вечеринку, вместе с другими гостями она попадает в отдаленный дом.
Очнувшись ночью в странном месте, она находит видеокассету, из которой узнает, что те, кому Хлоя доверяла больше всего, представляют для нее зловещую угрозу...
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Криминал, Триллер
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ДДРежиссёр
Джон
Дайган
- Актриса
Джессика
Альба
- Актёр
Иэн
Глен
- Актриса
Джинн
Трипплхорн
- Актёр
Юэн
Бремнер
- КУАктёр
Кевин
Уотли
- МБАктриса
Миша
Бартон
- ГЛАктёр
Гари
Лав
- ДБАктриса
Джина
Беллман
- ОМАктёр
Оливер
Милберн
- ЭФАктриса
Эми
Филлипс
- ДФАктёр
Дэвид
Фам
- ПДАктёр
Питер-Хьюго
Дэйли
- ДБАктёр
Джеймс
Бэннон
- ХХАктриса
Хелена
Хэмилтон
- СТАктриса
Саша
Терджак
- ШДАктриса
Шелли
Дэйл
- ТВАктриса
Тилли
Восберг
- ДДАктёр
Джон
Дэнкс
- СХАктриса
Сюзанна
Харрисон
- ДКАктёр
Джордж
Костиган
- ХБАктриса
Хания
Бартон
- ДДСценарист
Джон
Дайган
- ЖТСценарист
Жиль
Томпсон
- СКПродюсер
Стив
Кристиан
- СИОператор
Славомир
Идзяк
- ЧМКомпозитор
Чарли
Моул