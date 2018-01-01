Wink
Фильмы
Парадокс времени
Актёры и съёмочная группа фильма «Парадокс времени»

Режиссёры

Лекси Финдарле Тривундза

Lexie Findarle Trivundza
Режиссёр
Ник Тривундза

Nick Trivundza
Режиссёр

Актёры

Бенедикт Мазурек

Benedict Mazurek
АктёрJonathan Danger
Пол Хаапаниеми

Paul Haapaniemi
АктёрJungle Jim
Анджела Смеральди

Angela Smeraldi
АктрисаJade Calloway
Александра Келлер

Alexandra Keller
АктрисаElla Fritz
Александр Харрис

Alexander Harris
АктёрDelano Davis
Мэтт Бун

Matt Boone
АктёрHans Sebastien
Райан Ларсен

Ryan Larsen
АктёрVlad
Эндрю Форнер

Andrew Forner
АктёрIvan
Брэндон Александр

Brandon Alexander
АктёрDimitri
Азалеа Тривундза

Azalea Trivundza
АктёрViolet Fogg

Сценаристы

Лекси Финдарле Тривундза

Lexie Findarle Trivundza
Сценарист
Ник Тривундза

Nick Trivundza
Сценарист

Продюсеры

Джим Финдарле

Jim Findarle
Продюсер

Актёры дубляжа

Егор Жирнов

Актёр дубляжа
Иван Породнов

Актёр дубляжа
Дина Бобылёва

Актриса дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа

Операторы

Сантьяго Бахти

Santiago Bahti
Оператор