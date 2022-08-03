Парадокс времени (фильм, 2021) смотреть онлайн

1985 год. Искатель приключений Джонатан Дэйнджер прыгает с парашютом над островом неподалеку от Африки. Посадка оказалось жесткой – он повреждает легкое. На самом острове, тем временем, разворачивается нешуточное противостояние. Немка Элла Фритц, работающая на советское правительство, ищет таинственный храм, с помощью которого можно перемещаться назад во времени. Помешать им пытаются американцы Джим и Джейд. А карта, которая ведет к заветному храму, вытатуирована у Джонатана на груди.

