Парадокс времени (фильм, 2021) смотреть онлайн

5.12021, Danger! Danger!
Фантастика, Приключения72 мин18+
О фильме
1985 год. Искатель приключений Джонатан Дэйнджер прыгает с парашютом над островом неподалеку от Африки. Посадка оказалось жесткой – он повреждает легкое. На самом острове, тем временем, разворачивается нешуточное противостояние. Немка Элла Фритц, работающая на советское правительство, ищет таинственный храм, с помощью которого можно перемещаться назад во времени. Помешать им пытаются американцы Джим и Джейд. А карта, которая ведет к заветному храму, вытатуирована у Джонатана на груди.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
2.9 IMDb
- ЛФРежиссёр
Лекси
Финдарле Тривундза
- НТРежиссёр
Ник
Тривундза
- БМАктёр
Бенедикт
Мазурек
- ПХАктёр
Пол
Хаапаниеми
- АСАктриса
Анджела
Смеральди
- АКАктриса
Александра
Келлер
- АХАктёр
Александр
Харрис
- МБАктёр
Мэтт
Бун
- РЛАктёр
Райан
Ларсен
- ЭФАктёр
Эндрю
Форнер
- БААктёр
Брэндон
Александр
- АТАктёр
Азалеа
Тривундза
- ЛФСценарист
Лекси
Финдарле Тривундза
- НТСценарист
Ник
Тривундза
- ДФПродюсер
Джим
Финдарле
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- СБОператор
Сантьяго
Бахти