Парадокс времени (фильм, 2021) смотреть онлайн

Парадокс времени
5.12021, Danger! Danger!
Фантастика, Приключения72 мин18+

О фильме

1985 год. Искатель приключений Джонатан Дэйнджер прыгает с парашютом над островом неподалеку от Африки. Посадка оказалось жесткой – он повреждает легкое. На самом острове, тем временем, разворачивается нешуточное противостояние. Немка Элла Фритц, работающая на советское правительство, ищет таинственный храм, с помощью которого можно перемещаться назад во времени. Помешать им пытаются американцы Джим и Джейд. А карта, которая ведет к заветному храму, вытатуирована у Джонатана на груди.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
2.9 IMDb

