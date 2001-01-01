Папаша и другие
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Папаша и другие

Папаша и другие (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Daddy and Them
Драмы, Комедии97 мин18+

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Сюжет

Про таких как Клод и Руби говорят: живут как кошка с собакой. Но эти двое, хоть и слывут самой безумной парочкой в округе, так как громко ругаются по сто раз на день, - искренне любят друг друга. Их отношения сравнимы с внезапным смерчем или торнадо.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Папаша и другие»

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