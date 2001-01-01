Папаша и другие (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Daddy and Them
Драмы, Комедии97 мин18+
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Сюжет
Про таких как Клод и Руби говорят: живут как кошка с собакой. Но эти двое, хоть и слывут самой безумной парочкой в округе, так как громко ругаются по сто раз на день, - искренне любят друг друга. Их отношения сравнимы с внезапным смерчем или торнадо.
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Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Билли
Боб Торнтон
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актриса
Дайан
Лэдд
- Актриса
Келли
Престон
- ЭГАктёр
Энди
Гриффит
- ССАктриса
Сандра
Сикэт
- ДПАктёр
Джон
Прайн
- ДБАктёр
Джефф
Бэйли
- ДВАктёр
Джим
Варни
- ББАктриса
Бренда
Блетин
- Сценарист
Билли
Боб Торнтон
- ГКПродюсер
Гейер
Косински
- ЛМПродюсер
Ларри
Майстрич
- РСПродюсер
Роберт
Салерно
- Продюсер
Джон
Гордон
- СММонтажёр
Салли
Менке
- БМОператор
Бэрри
Марковиц
- МСКомпозитор
Марти
Стюарт
- КУКомпозитор
Кристин
Уилкинсон