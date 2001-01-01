Папаша и другие (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Про таких как Клод и Руби говорят: живут как кошка с собакой. Но эти двое, хоть и слывут самой безумной парочкой в округе, так как громко ругаются по сто раз на день, - искренне любят друг друга. Их отношения сравнимы с внезапным смерчем или торнадо.



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