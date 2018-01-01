Папа, сдохни (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.72018, Папа, сдохни
Комедии94 мин18+
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Сюжет
Чeрная русская комедия в духе Тарантино. Продажный опер и просто очень плохой человек, Андрей Геннадьевич поймeт, что час расплаты пробил, когда в его квартире соберутся люди, жаждущие возмездия. Среди них дочь, попросившая бойфренда убить папочку, и преданный Геннадьичем коллега Евгеньич.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КСРежиссёр
Кирилл
Соколов
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актёр
Александр
Кузнецов
- ЕКАктриса
Евгения
Крегжде
- Актёр
Михаил
Горевой
- ЕШАктриса
Елена
Шевченко
- ИГАктёр
Игорь
Грабузов
- Актёр
Александр
Домогаров мл.
- ВКАктёр
Владимир
Кондауров
- АБАктёр
Артём
Башенин
- ИКАктёр
Илья
Костюков
- КССценарист
Кирилл
Соколов
- СКПродюсер
Софико
Кикнавелидзе
- КСМонтажёр
Кирилл
Соколов
- ДУОператор
Дмитрий
Улюкаев
- ВККомпозитор
Вадим
Карпенко
- ССКомпозитор
Сергей
Соловьёв