Папа, сдохни (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Чeрная русская комедия в духе Тарантино. Продажный опер и просто очень плохой человек, Андрей Геннадьевич поймeт, что час расплаты пробил, когда в его квартире соберутся люди, жаждущие возмездия. Среди них дочь, попросившая бойфренда убить папочку, и преданный Геннадьичем коллега Евгеньич.



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