Папа, сдохни
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Папа, сдохни

Папа, сдохни (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.72018, Папа, сдохни
Комедии94 мин18+

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Сюжет

Чeрная русская комедия в духе Тарантино. Продажный опер и просто очень плохой человек, Андрей Геннадьевич поймeт, что час расплаты пробил, когда в его квартире соберутся люди, жаждущие возмездия. Среди них дочь, попросившая бойфренда убить папочку, и преданный Геннадьичем коллега Евгеньич.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Папа, сдохни»

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