Палата (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.02010, The Ward
Ужасы84 мин18+

Кристен проходит лечение в психиатрической лечебнице. Вместе с ней проходят лечение еще четыре девушки. По ночам, когда больница погружается во тьму, она слышит странные пугающие звуки и понимает, что они тут не одни. Одна за другой девушки начинают исчезать...

Ужасы
Full HD
84 мин / 01:24

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

