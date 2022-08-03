Палата (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.02010, The Ward
Ужасы84 мин18+
О фильме
Кристен проходит лечение в психиатрической лечебнице. Вместе с ней проходят лечение еще четыре девушки. По ночам, когда больница погружается во тьму, она слышит странные пугающие звуки и понимает, что они тут не одни. Одна за другой девушки начинают исчезать...
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Карпентер
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- МГАктриса
Мэми
Гаммер
- Актриса
Даниэль
Панабэйкер
- ЛЛАктриса
Лора
Ли
- Актриса
Линдси
Фонсека
- Актриса
Мика
Бурем
- Актёр
Джаред
Харрис
- ССАктриса
Сали
Сейлер
- СБАктриса
Сузанна
Берни
- ДААктёр
Дэн
Андерсон
- ПБПродюсер
Питер
Блок
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- АШАктриса дубляжа
Анна
Штукатурова
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- МККомпозитор
Марк
Килиан