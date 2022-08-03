Палата (фильм, 2010) смотреть онлайн

Кристен проходит лечение в психиатрической лечебнице. Вместе с ней проходят лечение еще четыре девушки. По ночам, когда больница погружается во тьму, она слышит странные пугающие звуки и понимает, что они тут не одни. Одна за другой девушки начинают исчезать...

