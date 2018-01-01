Wink
Фильмы
Падение замка
Актёры и съёмочная группа фильма «Падение замка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Падение замка»

Режиссёры

Дольф Лундгрен

Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
Режиссёр

Актёры

Скотт Эдкинс

Скотт Эдкинс

Scott Adkins
АктёрMike Wade
Дольф Лундгрен

Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
АктёрRichard Ericson
Скотт Хантер

Скотт Хантер

Scott Hunter
АктёрDeacon Glass
Ким ДеЛонги

Ким ДеЛонги

Kim DeLonghi
АктрисаKat
Кевин Уэйн

Кевин Уэйн

Kevin Wayne
АктёрJames
Жан Клод Лёйе

Жан Клод Лёйе

Jean Claude Leuyer
АктёрManny (в титрах: JC Leuyer)
Ида Лундгрен

Ида Лундгрен

Ida Lundgren
АктрисаEmily

Сценаристы

Эндрю Кнауэр

Эндрю Кнауэр

Andrew Knauer
Сценарист

Продюсеры

Скотт Эдкинс

Скотт Эдкинс

Scott Adkins
Продюсер
Крэйг Баумгартен

Крэйг Баумгартен

Craig Baumgarten
Продюсер

Художники

Скотт Дэниэл

Скотт Дэниэл

Scott Daniel
Художник
Пери Ричардс

Пери Ричардс

Peri Richards
Художница