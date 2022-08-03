Падение замка (фильм, 2021) смотреть онлайн

Легендарный Дольф Лундгрен в главной роли в своем собственном боевике. Больница Касл-Фолс давно заброшена и подлежит сносу. Правда, здание – с сюрпризом. В нем спрятан клад: три миллиона долларов. Совершенно случайно деньги находит обычный работяга Майк Уэйд. А в это время находящийся в тюрьме владелец денег, узнав, что здание собираются снести, отправляет банду головорезов забрать свое. Эта информация доходит до надсмотрщика Ричарда Эриксона, которому необходима крупная сумма на лечение дочери. Кто в итоге получит деньги?

