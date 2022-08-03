Озеро диких гусей (фильм, 2019) смотреть онлайн

Ухань, лето-2012. Угонщики мотороллеров устраивают между собой соревнования, в ходе которых глава одной из группировок Чжоу Зенонг случайно убивает двух полицейских. Теперь на него объявлена масштабная охота, от которой он скрывается в трущобах в компании загнанной в тупик проститутки.

