Озеро диких гусей (фильм, 2019) смотреть онлайн

Озеро диких гусей
Озеро диких гусей

Озеро диких гусей (фильм, 2019)

6.62019, Nan fang che zhan de ju hui
Драма, Криминал105 мин18+

О фильме

Ухань, лето-2012. Угонщики мотороллеров устраивают между собой соревнования, в ходе которых глава одной из группировок Чжоу Зенонг случайно убивает двух полицейских. Теперь на него объявлена масштабная охота, от которой он скрывается в трущобах в компании загнанной в тупик проститутки.

Страна
Китай, Франция
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Озеро диких гусей»