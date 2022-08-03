Отзвуки эха
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Отзвуки эха

Отзвуки эха (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.11999, Stir of Echoes
Ужасы, Детектив92 мин12+

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О фильме

До этого дня Том Вицки не верил в гипноз и теории о скрытых резервах подсознания. Но однажды ему представился шанс испытать это на себе. После того, как Тома в шутку загипнотизировали на вечеринке, его жизнь превратилась в клубок странных противоречий и ужасных событий, которые нужно было пережить, чтобы вырваться из когтей окружающего кошмара.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отзвуки эха»