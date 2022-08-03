До этого дня Том Вицки не верил в гипноз и теории о скрытых резервах подсознания. Но однажды ему представился шанс испытать это на себе. После того, как Тома в шутку загипнотизировали на вечеринке, его жизнь превратилась в клубок странных противоречий и ужасных событий, которые нужно было пережить, чтобы вырваться из когтей окружающего кошмара.

