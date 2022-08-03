Отзвуки эха (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.11999, Stir of Echoes
Ужасы, Детектив92 мин12+
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О фильме
До этого дня Том Вицки не верил в гипноз и теории о скрытых резервах подсознания. Но однажды ему представился шанс испытать это на себе. После того, как Тома в шутку загипнотизировали на вечеринке, его жизнь превратилась в клубок странных противоречий и ужасных событий, которые нужно было пережить, чтобы вырваться из когтей окружающего кошмара.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Кепп
- Актёр
Кевин
Бейкон
- ЗДАктёр
Захари
Дэвид Коуп
- КЭАктриса
Кэтрин
Эрбе
- ИДАктриса
Иллиана
Даглас
- Актёр
Кевин
Данн
- КОАктёр
Конор
О’Фэррелл
- Актриса
Люсия
Струс
- СЮАктёр
Стефен
Юджин Уолкер
- МКАктриса
Мэри
Кэй Кук
- ЛНАктёр
Ларри
Ньюманн мл.
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- РМСценарист
Ричард
Мэтисон
- Продюсер
Гэвин
Полон
- МВПродюсер
Мишель
Вейслер
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард