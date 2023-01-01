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Фильмы
Отцы и дети
Актёры и съёмочная группа фильма «Отцы и дети»

Актёры и съёмочная группа фильма «Отцы и дети»

Режиссёры

Адольф Бергункер

Адольф Бергункер

Режиссёр
Наталья Рашевская

Наталья Рашевская

Режиссёр

Актёры

Виктор Авдюшко

Виктор Авдюшко

АктёрЕвгений Базаров
Николай Сергеев

Николай Сергеев

АктёрВасилий Иванович Базаров
Екатерина Александровская

Екатерина Александровская

АктрисаАрина Васильевна
Эдуард Марцевич

Эдуард Марцевич

АктёрАркадий Кирсанов
Алексей Консовский

Алексей Консовский

АктёрНиколай Петрович Кирсанов
Бруно Фрейндлих

Бруно Фрейндлих

АктёрПавел Петрович Кирсанов
Алла Ларионова

Алла Ларионова

АктрисаАнна Сергеевна Одинцова
Валентина Буланова

Валентина Буланова

АктрисаКатя
Изольда Извицкая

Изольда Извицкая

АктрисаФеничка
Георгий Вицин

Георгий Вицин

АктёрСитников

Сценаристы

Наталья Рашевская

Наталья Рашевская

Сценарист
Иван Тургенев

Иван Тургенев

Ivan Turgenev
Сценарист

Художники

Игорь Вускович

Игорь Вускович

Художник

Монтажёры

Евгения Маханькова

Евгения Маханькова

Монтажёр

Композиторы

Венедикт Пушков

Венедикт Пушков

Композитор