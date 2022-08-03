Открытая дорога назад (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, The Open Road
Драма, Комедия86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Карлтон Гарретт рос без отца, зная лишь то, что тот легендарный бейсбольный игрок. Не в силах отказать больной матери в просьбе о воссоединение семьи, Карлтон вынужден найти отца и привезти его на машине через полстраны. В долгой поездке ему придeтся узнать и попробовать понять по сути чужого для себя человека.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Мередит
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- Актёр
Тед
Дэнсон
- Актёр
Гарри
Дин Стэнтон
- Актриса
Мэри
Стинберген
- Актриса
Кейт
Мара
- Актёр
Джефф
Бриджес
- БСАктёр
Брэт
Саберхаген
- РКАктёр
Роберт
Кассерли
- ТСАктёр
Тони
Санфорд
- КЛАктёр
Кевин
Ли Фокс
- Сценарист
Майкл
Мередит
- ДФПродюсер
Джордан
Фоли
- ЛФПродюсер
Лори
Фокс
- Продюсер
Майкл
Мередит
- СЭМонтажёр
Сьюзи
Элмигер
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц