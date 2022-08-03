Открытая дорога назад
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Открытая дорога назад

Открытая дорога назад (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, The Open Road
Драма, Комедия86 мин18+

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О фильме

Карлтон Гарретт рос без отца, зная лишь то, что тот легендарный бейсбольный игрок. Не в силах отказать больной матери в просьбе о воссоединение семьи, Карлтон вынужден найти отца и привезти его на машине через полстраны. В долгой поездке ему придeтся узнать и попробовать понять по сути чужого для себя человека.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb