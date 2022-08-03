Открытая дорога назад (фильм, 2009) смотреть онлайн

Карлтон Гарретт рос без отца, зная лишь то, что тот легендарный бейсбольный игрок. Не в силах отказать больной матери в просьбе о воссоединение семьи, Карлтон вынужден найти отца и привезти его на машине через полстраны. В долгой поездке ему придeтся узнать и попробовать понять по сути чужого для себя человека.

