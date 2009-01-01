Откровения Пирамид (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.92009, La révélation des pyramides
Документальные101 мин0+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Многие века тайны Великих Пирамид в Гизе будоражат умы людей. Сотни тысяч туристов со всего мира каждый год отправляются в Египет, чтобы увидеть Великого Сфинкса и Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Путь создателей фильма пролег от Китая до Перу, от Египта до Мексики и от Ближнего Востока до острова Пасхи — по древнейшим, красивейшим и наиболее таинственным местам нашей планеты. Создатели этого документального блокбастера предлагают совершенно новую и непривычную для приверженцев традиционного академического подхода точку зрения на то, что являют собой Великие Пирамиды на самом деле.
Откровения Пирамид смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаФранция
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ППРежиссёр
Патрис
Пуйар
- АДАктриса
Алика
Дель Сол
- ЖААктёр
Жан-Пьер
Адам
- ГААктриса
Гийеметт
Андре
- АЭАктёр
Арлэн
Эндрюс
- МААктёр
Маллку
Арибало
- ЖБАктёр
Жан-Луи
Басдеван
- ДКАктёр
Дастин
Карр
- ПЛАктёр
Пьер
Луиджи Копа
- Актёр
Брайан
Кокс
- ЖДАктёр
Жозеф
Давидовиц
- ЖГСценарист
Жак
Гримо
- ППСценарист
Патрис
Пуйар
- ОКСценарист
Оливье
Краскер-Розен
- ОКПродюсер
Оливье
Краскер-Розен
- ППМонтажёр
Патрис
Пуйар
- ЖГОператор
Жюльен
Гитар
- ВМОператор
Венсан
Матиа