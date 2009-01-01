Откровения Пирамид (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Многие века тайны Великих Пирамид в Гизе будоражат умы людей. Сотни тысяч туристов со всего мира каждый год отправляются в Египет, чтобы увидеть Великого Сфинкса и Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Путь создателей фильма пролег от Китая до Перу, от Египта до Мексики и от Ближнего Востока до острова Пасхи — по древнейшим, красивейшим и наиболее таинственным местам нашей планеты. Создатели этого документального блокбастера предлагают совершенно новую и непривычную для приверженцев традиционного академического подхода точку зрения на то, что являют собой Великие Пирамиды на самом деле.



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