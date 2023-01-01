Биография

Патрис Пуйар – французский режиссер, сценарист и монтажер. На экраны вышло два фильма режиссера Патриса Пуайара. Первым стал фантастический триллер «Кто хочет стать звездой» (2003 г.), к которому он написал также сценарий. В картине снялись начинающие актеры французского кино, а кадры съемок украсила музыка знаменитого композитора Жан-Мишель Жарра. К сожалению, за пределами Франции картина на экраны не вышла, поэтому посмотреть фильм смогут только владеющие французским языком зрители. Второй фильм Патриса Пуайара – документальная картина «Откровения пирамид» (2009 г.), представляющая его авторскую точку зрения на волнующий умы ученых и любителей загадок истории вопрос, как на самом деле появились на планете эти уникальные сооружения. Современные туристы и археологи одинаково замирают перед величием фантастических построек, теряясь в догадках, как без электричества и двигателей внутреннего сгорания предки жителей Египта сумели возвести эти невероятные усыпальницы. Как и в первой картине Патриса Пуайара, в этой киноленте снимались молодые французские актеры, в том числе и те, кого зрители уже успели заметить в первом его триллере. Режиссер сам написал сценарий к фильму, а также выполнил его монтаж.