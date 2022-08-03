Отец солдата (фильм, 1964) смотреть онлайн
1964, Отец солдата
Драма, Военный88 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb
- РЧРежиссёр
Резо
Чхеидзе
- СЗАктёр
Серго
Закариадзе
- ВПАктёр
Владимир
Привальцев
- АНАктёр
Александр
Назаров
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- ЮДАктёр
Юрий
Дроздов
- ВКАктёр
Владимир
Колокольцев
- ВУАктёр
Виктор
Уральский
- КБАктриса
Кето
Бочорашвили
- ВПАктёр
Владимир
Пицек
- ПЛАктёр
Петр
Любешкин
- СЖСценарист
Сулико
Жгенти
- ЗМХудожник
Зура
Медзмариашвили
- ММХудожник
Михаил
Медников
- ГСХудожник
Г.
Саладзе
- ВДМонтажёр
Василий
Доленко
- АПОператор
Арчил
Пилипашвили
- СЦКомпозитор
Сулхан
Цинцадзе