Отец невесты 2
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Отец невесты 2

Отец невесты 2 (фильм, 1995) смотреть онлайн

9.21995, Father of the Bride Part II
Мелодрама, Семейный101 мин12+

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О фильме

Жизнь преподносит Джорджу Бенксу новое испытание — дочь, которую он с таким трудом отпустил из родного гнезда, ждет ребенка. Роль дедушки заставляет Джорджа чувствовать себя стариком, как вдруг оказывается, что жена героя Нина тоже беременна, и скоро ему предстоит стать еще и отцом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отец невесты 2»