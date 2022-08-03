Отец невесты 2 (фильм, 1995) смотреть онлайн
9.21995, Father of the Bride Part II
Мелодрама, Семейный101 мин12+
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О фильме
Жизнь преподносит Джорджу Бенксу новое испытание — дочь, которую он с таким трудом отпустил из родного гнезда, ждет ребенка. Роль дедушки заставляет Джорджа чувствовать себя стариком, как вдруг оказывается, что жена героя Нина тоже беременна, и скоро ему предстоит стать еще и отцом.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЧШРежиссёр
Чарльз
Шайер
- Актёр
Стив
Мартин
- Актриса
Дайан
Китон
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- Актриса
Кимберли
Уильямс-Пэйсли
- ДНАктёр
Джордж
Ньюберн
- Актёр
Киран
Калкин
- БВАктёр
Б.Д.
Вонг
- ПМАктёр
Питер
Майкл Гец
- КМАктриса
Кейт
Макгрегор-Стюарт
- ДААктриса
Джейн
Адамс
- АХСценарист
Альберт
Хэкетт
- ФГСценарист
Фрэнсис
Гудрич
- Сценарист
Нэнси
Майерс
- ЧШСценарист
Чарльз
Шайер
- Продюсер
Нэнси
Майерс
- КБПродюсер
Кэрол
Баум
- БАПродюсер
Брюс
А. Блок
- ГПХудожник
Грег
Папалиа
- АБМонтажёр
Адам
Бернарди
- САМонтажёр
Стивен
А. Роттер
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- УАОператор
Уильям
А. Фрейкер
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри