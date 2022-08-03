Отец невесты 2 (фильм, 1995) смотреть онлайн

Жизнь преподносит Джорджу Бенксу новое испытание — дочь, которую он с таким трудом отпустил из родного гнезда, ждет ребенка. Роль дедушки заставляет Джорджа чувствовать себя стариком, как вдруг оказывается, что жена героя Нина тоже беременна, и скоро ему предстоит стать еще и отцом.

