Актёры и съёмочная группа фильма «Отчаянный ход»
Режиссёры
Актёры
АктёрScott Huffman
Себастиан СтэнSebastian Stan
АктрисаTara Huffman
Элисон СудолAlison Sudol
АктёрLuke Huffman
Эшер Майлз ФалликаAsher Miles Fallica
АктрисаCelia O'Neal
Лиза Гей ХэмилтонLisa Gay Hamilton
АктёрCarlton Stanton
Брэдли УитфордBradley Whitford
АктёрTom Tulley
Уильям ХёртWilliam Hurt
АктёрWhit Peters
Лайнас РоучLinus Roache
АктёрWilliam H. Pitsenbarger
Джереми ИрвинJeremy Irvine
АктёрHal Slade (в титрах: Eion O'Brien)
Оуэн О’БрайенEoin O'Brien
АктёрFrank Pitsenbarger