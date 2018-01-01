Wink
Фильмы
Отчаянный ход
Актёры и съёмочная группа фильма «Отчаянный ход»

Режиссёры

Тодд Робинсон

Todd Robinson
Режиссёр

Актёры

Себастиан Стэн

Sebastian Stan
АктёрScott Huffman
Элисон Судол

Alison Sudol
АктрисаTara Huffman
Эшер Майлз Фаллика

Asher Miles Fallica
АктёрLuke Huffman
Лиза Гей Хэмилтон

Lisa Gay Hamilton
АктрисаCelia O'Neal
Брэдли Уитфорд

Bradley Whitford
АктёрCarlton Stanton
Уильям Хёрт

William Hurt
АктёрTom Tulley
Лайнас Роуч

Linus Roache
АктёрWhit Peters
Джереми Ирвин

Jeremy Irvine
АктёрWilliam H. Pitsenbarger
Оуэн О’Брайен

Eoin O'Brien
АктёрHal Slade (в титрах: Eion O'Brien)
Кристофер Пламмер

Christopher Plummer
АктёрFrank Pitsenbarger

Сценаристы

Тодд Робинсон

Todd Robinson
Сценарист

Продюсеры

Джулиан Адамс

Julian Adams
Продюсер
Пен Деншэм

Pen Densham
Продюсер

Актёры дубляжа

Вячеслав Даньков

Актёр дубляжа
Анастасия Хромова

Актриса дубляжа
Степан Студилов

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа

Художники

Джинина Василеску

Geanina Vasilescu
Художница

Монтажёры

Терел Гибсон

Terel Gibson
Монтажёр

Операторы

Байрон Вернер

Byron Werner
Оператор