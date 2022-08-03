За несколько недель до грандиозного авиашоу юный истребитель СУ-27 по имени Витязь поступает в ученики к самолетам-корифеям, которые берутся подготовить его к соревнованию. Но Витязь забывает о занятиях, когда по уши влюбляется в очаровательный легкий самолет Молнию...

