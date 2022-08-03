От винта
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От винта

От винта (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.42012, От винта
Мультфильм, Приключения83 мин6+

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О фильме

За несколько недель до грандиозного авиашоу юный истребитель СУ-27 по имени Витязь поступает в ученики к самолетам-корифеям, которые берутся подготовить его к соревнованию. Но Витязь забывает о занятиях, когда по уши влюбляется в очаровательный легкий самолет Молнию...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

3.3 КиноПоиск
3.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «От винта»