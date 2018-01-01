Wink
Фильмы
Освобождение: Последний штурм
Актёры и съёмочная группа фильма «Освобождение: Последний штурм»

Режиссёры

Юрий Озеров

Режиссёр

Актёры

Николай Олялин

Актёр
Михаил Ножкин

Актёр
Фриц Диц

Fritz Diez
Актёр
Валерий Носик

Актёр
Хорст Гизе

Horst Giese
Актёр
Леонид Куравлёв

Актёр
Анатолий Ромашин

Актёр
Михаил Постников

Актёр
Лариса Голубкина

Актриса
Василий Шукшин

Актёр
Михаил Ульянов

Актёр
Владислав Стржельчик

Актёр
Борис Зайденберг

Актёр
Эдуард Изотов

Актёр
Артем Карапетян

Актёр
Юрий Каморный

Актёр
Владимир Коренев

Актёр
Ханс-Хартмут Крюгер

Hans-Hartmut Krüger
Актёр
Елизавета Алексеева

Актриса
Виталий Киселёв

Актёр
Михаил Бочаров

Актёр

Сценаристы

Юрий Бондарев

Сценарист
Юрий Озеров

Сценарист

Продюсеры

Лидия Канарейкина

Продюсер

Монтажёры

Екатерина Карпова

Монтажёр

Операторы

Игорь Слабневич

Оператор

Композиторы

Юрий Левитин

Композитор