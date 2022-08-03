Освободите Джимми (фильм, 2006) смотреть онлайн
5.02006, Slipp Jimmy fri
Мультфильм, Комедия81 мин18+
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О фильме
Четверо «отвязных» рокеров - явных «отморозков» и психопатов - случайно попадают в бродячий цирк. Гвоздь цирковой программы - слон Джимми. Задача новых работничков – держать слона «под вечным кайфом» с помощью коктейля из наркотиков. Однако, слоник срывает все планы и накануне премьеры сбегает, не дождавшись «дозы». И начинается сумасшедшая гонка: проштрафившиеся парни должны нагнать Джимми, прежде, чем у того начнется «ломка» - а вы можете себе представить «ломку» у слона?!
СтранаВеликобритания, Норвегия, Дания
ЖанрКомедия, Мультфильм
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- КНРежиссёр
Кристофер
Нилсен
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актёр
Фил
Дэниелс
- Актёр
Джей
Симпсон
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- СМАктриса
Саманта
Мортон
- Актёр
Джим
Бродбент
- ЭФАктриса
Эмилия
Фокс
- КМАктёр
Крис
Маршалл
- ЛМАктриса
Лиза
Максвелл
- КНСценарист
Кристофер
Нилсен
- Сценарист
Саймон
Пегг
- ХГПродюсер
Хакон
Гундерсен
- ЭФПродюсер
Энди
Фрейн
- СБКомпозитор
Саймон
Босуэлл