Освободите Джимми
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Освободите Джимми

Освободите Джимми (фильм, 2006) смотреть онлайн

5.02006, Slipp Jimmy fri
Мультфильм, Комедия81 мин18+

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О фильме

Четверо «отвязных» рокеров - явных «отморозков» и психопатов - случайно попадают в бродячий цирк. Гвоздь цирковой программы - слон Джимми. Задача новых работничков – держать слона «под вечным кайфом» с помощью коктейля из наркотиков. Однако, слоник срывает все планы и накануне премьеры сбегает, не дождавшись «дозы». И начинается сумасшедшая гонка: проштрафившиеся парни должны нагнать Джимми, прежде, чем у того начнется «ломка» - а вы можете себе представить «ломку» у слона?!

Страна
Великобритания, Норвегия, Дания
Жанр
Комедия, Мультфильм
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb