Четверо «отвязных» рокеров - явных «отморозков» и психопатов - случайно попадают в бродячий цирк. Гвоздь цирковой программы - слон Джимми. Задача новых работничков – держать слона «под вечным кайфом» с помощью коктейля из наркотиков. Однако, слоник срывает все планы и накануне премьеры сбегает, не дождавшись «дозы». И начинается сумасшедшая гонка: проштрафившиеся парни должны нагнать Джимми, прежде, чем у того начнется «ломка» - а вы можете себе представить «ломку» у слона?!

