Остров
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Остров

Остров (фильм, 1980) смотреть онлайн

6.51980, The Island
Боевики, Приключения109 мин18+

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Сюжет

Репортер Блэйр Мэйнард упрашивает своего издателя отправить его в окрестности Флориды, где таинственным образом исчезают суда. Но кто бы мог подумать, что обычное журналистское расследование обернется открытием века?!

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Остров»

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