Остров (фильм, 1980) смотреть онлайн
6.51980, The Island
Боевики, Приключения109 мин18+
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Сюжет
Репортер Блэйр Мэйнард упрашивает своего издателя отправить его в окрестности Флориды, где таинственным образом исчезают суда. Но кто бы мог подумать, что обычное журналистское расследование обернется открытием века?!
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Драмы, Триллеры
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- МРРежиссёр
Майкл
Ритчи
- Актёр
Майкл
Кейн
- ДУАктёр
Дэвид
Уорнер
- АПАктриса
Анджела
Панч МакГрегор
- ФМАктёр
Фрэнк
Миддлмэсс
- ДХАктёр
Дон
Хендерсон
- ДСАктёр
Дадли
Саттон
- КДАктёр
Колин
Дживонс
- ЗМАктёр
Закес
Мокае
- БСАктёр
Брэд
Салливан
- ДФАктёр
Джеффри
Фрэнк
- ПБСценарист
Питер
Бенчли
- ДБПродюсер
Дэвид
Браун
- РДПродюсер
Ричард
Д. Занук
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- РАМонтажёр
Ричард
А. Харрис
- АДОператор
Анри
Декаэ
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе