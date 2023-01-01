Остров (фильм, 1980) смотреть онлайн

Сюжет

Репортер Блэйр Мэйнард упрашивает своего издателя отправить его в окрестности Флориды, где таинственным образом исчезают суда. Но кто бы мог подумать, что обычное журналистское расследование обернется открытием века?!



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