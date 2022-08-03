Остров монстров (фильм, 2018) смотреть онлайн

В старом городе Хэллоуиан трое молодых друзей, Кай, Эдди и Лейлани, ловя волны на закате находят загадочную скульптуру в тайной пещере. Вскоре они понимают, что нанесли на остров древнее зло в виде гигантского монстра из ананасового дерева. Для того, чтобы победить зло, им предстоит раскрыть свое наследие и поверить в древние истории своих предков.

