Остров монстров
Wink
Детям
Остров монстров

Остров монстров (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.82018, Legend of Hallowaiian
Мультфильм, Семейный75 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В старом городе Хэллоуиан трое молодых друзей, Кай, Эдди и Лейлани, ловя волны на закате находят загадочную скульптуру в тайной пещере. Вскоре они понимают, что нанесли на остров древнее зло в виде гигантского монстра из ананасового дерева. Для того, чтобы победить зло, им предстоит раскрыть свое наследие и поверить в древние истории своих предков.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
3.6 IMDb