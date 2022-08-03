Остров монстров (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.82018, Legend of Hallowaiian
Мультфильм, Семейный75 мин6+
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О фильме
В старом городе Хэллоуиан трое молодых друзей, Кай, Эдди и Лейлани, ловя волны на закате находят загадочную скульптуру в тайной пещере. Вскоре они понимают, что нанесли на остров древнее зло в виде гигантского монстра из ананасового дерева. Для того, чтобы победить зло, им предстоит раскрыть свое наследие и поверить в древние истории своих предков.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
3.6 IMDb