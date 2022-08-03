Оставленные (фильм, 2014) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Оставленные» 2014 года — мрачный фантастический триллер. Режиссер Вик Армстронг размышляет о человеческой природе, вере и грехе.
Во время обычного авиарейса десятки пассажиров исчезают, не оставив после себя ничего, кроме одежды и личных вещей. Пилот Рэйфорд Стил пытается вернуть самолет на землю, а в это время за иллюминаторами мир погружается в полнейший хаос: люди пропадают с улиц, автомобили сталкиваются, правительства теряют контроль. Попытка понять, что могло привести к этой глобальной катастрофе, наводит героя на мысль, что происходящее может стать исполнением древнего пророчества.
Если вы ищете кино об апокалипсисе, виновником которого стал не зловредный вирус и не ядерный взрыв, то наверняка получите удовольствие, если решите смотреть фильм «Оставленные».
СтранаСША
ЖанрФантастика
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
- ВАРежиссёр
Вик
Армстронг
- Актёр
Николас
Кейдж
- ЧМАктёр
Чад
Майкл Мюррэй
- КТАктриса
Касси
Томсон
- Актриса
Никки
Уилан
- ДСАктриса
Джордин
Спаркс
- Актриса
Лиа
Томпсон
- ГГАктёр
Гэри
Граббс
- Актёр
Куинтон
Аарон
- МКАктёр
Мартин
Клебба
- ДРАктриса
Джорджина
Роулингс
- ПЛСценарист
Пол
Лалонд
- ДПСценарист
Джон
Патус
- ТЛСценарист
Тим
ЛаХэй
- ДБСценарист
Джерри
Б. Дженкинс
- ПЛПродюсер
Пол
Лалонд
- ДБПродюсер
Джеймс
Брюс IV
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- АПАктёр дубляжа
Александр
Погребняк
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ДНОператор
Джек
Н. Грин