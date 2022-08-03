Оставленные
Оставленные (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.42014, Left Behind
Фантастика105 мин18+

О фильме

Фильм «Оставленные» 2014 года — мрачный фантастический триллер. Режиссер Вик Армстронг размышляет о человеческой природе, вере и грехе.

Во время обычного авиарейса десятки пассажиров исчезают, не оставив после себя ничего, кроме одежды и личных вещей. Пилот Рэйфорд Стил пытается вернуть самолет на землю, а в это время за иллюминаторами мир погружается в полнейший хаос: люди пропадают с улиц, автомобили сталкиваются, правительства теряют контроль. Попытка понять, что могло привести к этой глобальной катастрофе, наводит героя на мысль, что происходящее может стать исполнением древнего пророчества.

Если вы ищете кино об апокалипсисе, виновником которого стал не зловредный вирус и не ядерный взрыв, то наверняка получите удовольствие, если решите смотреть фильм «Оставленные».

Актёры и съёмочная группа фильма «Оставленные»