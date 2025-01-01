Особо опасный пассажир
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Особо опасный пассажир

Фильм Особо опасный пассажир

2025, Flight Risk
Триллеры, Боевики18+
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Сюжет

Федеральный маршал Мэдолин арестовывает на Аляске скрывающегося финансового преступника Уинстона, который связан с мафией. Он сразу предлагает дать показания против криминального босса в обмен на защиту и свободу. Однако доставить свидетеля из глуши до ближайшего крупного населённого пункта, чтобы потом переправить в Нью-Йорк, можно только на небольшом одномоторном самолёте. После взлёта Мэдолин и Уинстон оказываются в ловушке, поскольку пилот совсем не тот, за кого себя выдаёт.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

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