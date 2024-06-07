Ошибка времени (фильм, 2014) смотреть онлайн

Финн, Кэлли и Джаспер — трое друзей, живущих в одной квартире загородного жилого комплекса. Финн работает менеджером апартаментов, но хочет посвятить жизнь рисованию, Келли пишет рассказы, но вынуждена работать официанткой, Джаспер промышляет ставками на собачьих бегах, мечтая крупно разбогатеть.



Однажды будущее окажется гораздо ближе, чем они ожидали. В доме соседа-ученого друзья находят странное изобретение — машину, которая каждый день в 8 вечера делает фотографию их гостиной через окно напротив. На этих снимках изображено то, что случится завтра. Теперь их мечты начинают сбываться, вот только новые фотографии все больше обескураживают и пугают друзей.

