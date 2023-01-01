Wink
Фильмы
Осенняя соната
Актёры и съёмочная группа фильма «Осенняя соната»

Режиссёры

Ингмар Бергман

Ingmar Bergman
Режиссёр

Актёры

Ингрид Бергман

Ingrid Bergman
АктрисаCharlotte Andergast
Лив Ульман

Liv Ullmann
АктрисаEva
Лена Нюман

Lena Nyman
АктрисаHelena
Хальвар Бьерк

Halvar Björk
АктёрViktor
Марианне Аминофф

Marianne Aminoff
АктрисаCharlotte's private secretary
Арне Банг-Хансен

Arne Bang-Hansen
АктёрUncle Otto
Гуннар Бьёрнстранд

Gunnar Björnstrand
АктёрPaul
Эрланд Юзефсон

Erland Josephson
АктёрJosef
Георг Леккеберг

Georg Løkkeberg
АктёрLeonardo
Мими Поллак

Mimi Pollak
АктрисаPiano instructor
Линн Ульман

Linn Ullmann
АктрисаEva as a child
Ева фон Ханно

Eva von Hanno
АктрисаNurse
Кнут Уигерт

Knut Wigert
АктёрProfessor

Сценаристы

Ингмар Бергман

Ingmar Bergman
Сценарист

Продюсеры

Роджер Корман

Roger Corman
Продюсер

Художники

Анна Асп

Anna Asp
Художница
Ингер Перссон

Inger Pehrsson
Художница

Монтажёры

Сильвия Ингемарссон

Sylvia Ingemarsson
Монтажёр

Операторы

Свен Нюквист

Sven Nykvist
Оператор