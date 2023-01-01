WinkФильмыОсенняя сонатаАктёры и съёмочная группа фильма «Осенняя соната»
Актёры и съёмочная группа фильма «Осенняя соната»
Режиссёры
Актёры
АктрисаCharlotte Andergast
Ингрид БергманIngrid Bergman
АктрисаEva
Лив УльманLiv Ullmann
АктрисаHelena
Лена НюманLena Nyman
АктёрViktor
Хальвар БьеркHalvar Björk
АктрисаCharlotte's private secretary
Марианне АминоффMarianne Aminoff
АктёрUncle Otto
Арне Банг-ХансенArne Bang-Hansen
АктёрPaul
Гуннар БьёрнстрандGunnar Björnstrand
АктёрJosef
Эрланд ЮзефсонErland Josephson
АктёрLeonardo
Георг ЛеккебергGeorg Løkkeberg
АктрисаPiano instructor
Мими ПоллакMimi Pollak
АктрисаEva as a child
Линн УльманLinn Ullmann
АктрисаNurse
Ева фон ХанноEva von Hanno
АктёрProfessor