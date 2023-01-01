Осенняя соната
Wink
Фильмы
Осенняя соната

Фильм Осенняя соната

1978, Höstsonaten
Драма16+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Эва, жена деревенского пастора, приглашает к себе в гости свою мать, Шарлотту, с которой не встречалась уже семь лет. Её мать — всемирно известная пианистка, женщина талантливая, эгоистичная, стареющая, похоронившая нескольких мужей. Эва не столь талантлива, как мать, хотя тоже неплохо играет на фортепиано, написала две книги; но главное её призвание — быть хозяйкой дома, женой, матерью и любящей сестрой. При этом всё в её жизни складывается несчастливо: мужа она очень уважает, но не любит по-настоящему, их сын утонул в четырёхлетнем возрасте, да и мать никогда не любила её. Эва забирает из больницы свою больную сестру Хелену, страдающую параличом, речь которой понимает лишь она одна.

Осенняя соната покупка билетов в кино онлайн

Страна
Германия, Великобритания
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Осенняя соната»