Орудия (фильм, 2025) смотреть онлайн

Был ничем не примечательный школьный день, когда в одном классе пропали все ученики… Фильм «Орудия» — драматический триллер со звездой «Озарка» Джулией Гарнер, обыгрывающий один из самых сильных родительских страхов.



Однажды ночью в тихом городе каждый из учеников класса миссис Гэнди проснулся в 2:17, вышел из своей комнаты, спустился вниз и скрылся в темноте. Когда никто из семнадцати пропавших не появился ни на уроке, ни дома, родители сначала запаниковали, а потом ополчились против учительницы. Как оказалось, это только начало. Череда странных и пугающих событий обрушивается на городок, будто кто-то его сглазил. Обстановка в сообществе накаляется, а полиция разводит руками. Как далеко зайдут обезумевшие мамы и папы в попытках если не отыскать детей, то хотя бы покарать виновного?..



«Орудия» 2025 года в формате напряженного триллера с элементами ужастика обнажает потайные человеческие страхи, погружая вас в глубокое исследование отчаяния и надежды.

