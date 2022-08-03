Орда (фильм, 2011) смотреть онлайн
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О фильме
Философская притча Андрея Прошкина по сценарию титулованного драматурга Юрия Арабова «Орда» вышла на экраны в 2012 году и стала триумфатором национальной кинопремии «Золотой орел». Теперь картина, признанная одним из ярчайших кинособытий последнего времени, доступна для просмотра онлайн и в хорошем качестве.
По сюжету фильма в столицу Золотой Орды к хану Тинибеку (Андрей Панин) прибывают послы Папы Римского, которых правитель государства встречает крайне недоброжелательно. Далее в результате организованного братом Джанибеком (Иннокентий Дакаяров) заговора Тинибек погибает. Внезапно слепнет и мать хана – Тайдула (Роза Хайруллина). После многочисленных и безрезультатных попыток ордынских лекарей и шаманов исцелить ханшу было принято решение отправить послов в Москву за митрополитом Алексием (Максим Суханов), известным своим даром творить чудеса. Под угрозой уничтожения Московского княжества «чудесный старец» отправляется в далекое путешествие, а по прибытии – оказывается в центре жестоких событий и интриг. К чему это приведет, вы узнаете, посмотрев историко-философскую драму «Орда» онлайн и абсолютно бесплатно.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический
КачествоSD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
- АПРежиссёр
Андрей
Прошкин
- МСАктёр
Максим
Суханов
- Актриса
Роза
Хайруллина
- ИДАктёр
Иннокентий
Дакаяров
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Виталий
Хаев
- АЕАктёр
Алексей
Егоров
- ФЛАктёр
Федот
Львов
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Алексей
Шевченков
- МОАктёр
Моге
Ооржак
- ЮАСценарист
Юрий
Арабов
- СКПродюсер
Сергей
Кравец
- НГПродюсер
Наталия
Гостюшина
- АКПродюсер
Алексей
Карпушин
- НИХудожница
Наталья
Иванова
- ЛИХудожница
Людмила
Илюткина
- МАХудожник
Максим
Анферов
- МКХудожник
Максим
Козлов
- СХХудожник
Станислав
Хубецов
- ББХудожник
Берик
Баяджанов
- МКХудожница
Марина
Копытова
- ИКХудожник
Илья
Косырев
- ЕГХудожница
Елена
Гостюшина
- МПХудожник
Максим
Панов
- МПХудожница
Марина
Преображенская
- ККХудожник
Константин
Каковкин
- ВПХудожник
Валерий
Похолок
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- ЮРОператор
Юрий
Райский
- ААКомпозитор
Алексей
Айги