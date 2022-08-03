Орда (фильм, 2011) смотреть онлайн

Философская притча Андрея Прошкина по сценарию титулованного драматурга Юрия Арабова «Орда» вышла на экраны в 2012 году и стала триумфатором национальной кинопремии «Золотой орел». Теперь картина, признанная одним из ярчайших кинособытий последнего времени, доступна для просмотра онлайн и в хорошем качестве.



По сюжету фильма в столицу Золотой Орды к хану Тинибеку (Андрей Панин) прибывают послы Папы Римского, которых правитель государства встречает крайне недоброжелательно. Далее в результате организованного братом Джанибеком (Иннокентий Дакаяров) заговора Тинибек погибает. Внезапно слепнет и мать хана – Тайдула (Роза Хайруллина). После многочисленных и безрезультатных попыток ордынских лекарей и шаманов исцелить ханшу было принято решение отправить послов в Москву за митрополитом Алексием (Максим Суханов), известным своим даром творить чудеса. Под угрозой уничтожения Московского княжества «чудесный старец» отправляется в далекое путешествие, а по прибытии – оказывается в центре жестоких событий и интриг. К чему это приведет, вы узнаете, посмотрев историко-философскую драму «Орда» онлайн и абсолютно бесплатно.

