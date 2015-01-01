Оператор
Wink
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Оператор
7.82015, Operator
Боевики, Триллеры83 мин16+

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Оператор (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Когда дочь оператора 911 Памелы похищают, ее бывшей муж Джереми, старший офицер полиции следует правилам похитителя и отправляется в разные места города, при этом сея хаос и разрушения. Не зная, кто и почему, полицейский с напарником пытаются перехитрить злоумышленника и спасти девочку.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.3 IMDb