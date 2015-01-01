Оператор (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Когда дочь оператора 911 Памелы похищают, ее бывшей муж Джереми, старший офицер полиции следует правилам похитителя и отправляется в разные места города, при этом сея хаос и разрушения. Не зная, кто и почему, полицейский с напарником пытаются перехитрить злоумышленника и спасти девочку.



Оператор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.