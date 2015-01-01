Оператор (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Когда дочь оператора 911 Памелы похищают, ее бывшей муж Джереми, старший офицер полиции следует правилам похитителя и отправляется в разные места города, при этом сея хаос и разрушения. Не зная, кто и почему, полицейский с напарником пытаются перехитрить злоумышленника и спасти девочку.
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Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Актёр
Винг
Реймз
- Актёр
Люк
Госс
- МБАктриса
Миша
Бартон
- МПАктёр
Майкл
Паре
- РБАктриса
Райли
Бандик
- ТДАктёр
Тони
ДеМилл
- МШАктёр
Морис
Шевалье
- УХАктёр
Уолтер
Хендрикс III
- УКАктёр
Уэнделл
Кинни
- СПАктриса
Саммер
Перкинс
- ЭФСценарист
Энтони
Феоле
- ДАСценарист
Дуэйн
Андре Омар Уоррел
- ПДПродюсер
Патрик
Дархэм
- ДСПродюсер
Джонатан
Сачар
- ТВПродюсер
Тимоти
Вудворд мл.
- ПРХудожница
Пери
Ричардс
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис