Опасный друг (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Норвежский хоррор о студентке, которая начинает встречаться с привлекательным и богатым бизнесменом с необычным питомцем — мужчиной в костюме собаки. После долгих поисков Сигрид несказанно повезло: в приложении для знакомств она встречает Кристиана, невероятно красивого и обеспеченного молодого человека. Первое свидание проходит незабываемо, и девушка думает, что наконец обрела свое счастье. Вот только Кристиан хранит небольшой секрет: у него дома живет Фрэнк, старый приятель, переживший страшную трагедию. Фрэнк постоянно носит костюм пса и ведет себя как домашнее животное. Сигрид, хотя и сильно смущена, готова смириться с этим и дать отношениям шанс. Но она даже не подозревает, в какой кошмар превратятся их совместные выходные в загородном доме. Что там произойдет, узнаете из фильма 2022 года «Опасный друг» — смотреть онлайн его можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Вильяр
Бёэ
- ГФАктёр
Гар
Фартейн Лёкке Голи
- КЛАктриса
Катрин
Ловисе Эпстад Фредриксен
- АВАктриса
Амалия
Виллок Ньястад
- ВБАктёр
Вильяр
Бёэ
- МВАктриса
Мари
Ваде Грённинг
- ВБСценарист
Вильяр
Бёэ
- МВПродюсер
Мари
Ваде Грённинг
- КОПродюсер
Карл
Оскар Осли
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ОИАктриса дубляжа
Ольга
Иванова
- АМАктёр дубляжа
Александр
Майоров
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ВБМонтажёр
Вильяр
Бёэ
- ВБОператор
Вильяр
Бёэ