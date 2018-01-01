Опасное задание
Wink
Фильмы
Опасное задание

Опасное задание (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.12018, Beast of Burden
Боевики, Драмы86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф продолжает экспериментировать и открывать новые грани своего таланта. В камерном триллере в духе «Локка» и «Погребенного заживо» он играет пилота, которому за час полета нужно решить большие проблемы, поджидающие на Земле.

Опасное задание смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасное задание»

Всё