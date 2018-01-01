Опасное задание (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф продолжает экспериментировать и открывать новые грани своего таланта. В камерном триллере в духе «Локка» и «Погребенного заживо» он играет пилота, которому за час полета нужно решить большие проблемы, поджидающие на Земле.



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