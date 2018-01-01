Опасное задание (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.12018, Beast of Burden
Боевики, Драмы86 мин18+
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Сюжет
Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф продолжает экспериментировать и открывать новые грани своего таланта. В камерном триллере в духе «Локка» и «Погребенного заживо» он играет пилота, которому за час полета нужно решить большие проблемы, поджидающие на Земле.
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Рейтинг
4.5 КиноПоиск
3.6 IMDb
- Режиссёр
Йеспер
Гансландт
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- Актриса
Грейс
Гаммер
- Актёр
Пабло
Шрайбер
- Актёр
Роберт
Уиздом
- СПАктёр
Сезар
Пе�рес
- ДДАктёр
Дэвид
Джозеф Мартинес
- МСАктёр
Марк
Смит
- РУАктриса
Рене
Уиллетт
- ЭТАктёр
Эштон
Татум
- ШГАктёр
Шон
Гловер
- ДЭПродюсер
Джефф
Эллиотт
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- РДХудожник
Роджер
Дж. Форкер
- ШДМонтажёр
Шервуд
Джонс
- МБОператор
Майкл
Баррет