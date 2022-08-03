Опасное погружение (фильм, 2015) смотреть онлайн

Маленькая капсула с четырьмя водолазами застряла на дне восточноафриканских вод на глубине 200 метров. Кислорода с каждым вдохом становится все меньше, а надежда на чудесное спасение тает с каждой минутой. Брошенным на произвол судьбы, им ничего не остается, кроме как попытаться спастись своими силами, полагаясь лишь на собственную храбрость и отчаянное желание выжить.

