Опасное погружение (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.22015, Pressure
Триллер, Драма87 мин18+
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О фильме
Маленькая капсула с четырьмя водолазами застряла на дне восточноафриканских вод на глубине 200 метров. Кислорода с каждым вдохом становится все меньше, а надежда на чудесное спасение тает с каждой минутой. Брошенным на произвол судьбы, им ничего не остается, кроме как попытаться спастись своими силами, полагаясь лишь на собственную храбрость и отчаянное желание выжить.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Триллер
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- РСРежиссёр
Рон
Скальпелло
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- Актёр
Мэттью
Гуд
- ДКАктёр
Джо
Коул
- АМАктёр
Алан
МакКенна
- ИПАктёр
Иэн
Пири
- ДЛАктриса
Дэйзи
Лоу
- ГСАктриса
Гемита
Самарра
- АМСценарист
Алан
МакКенна
- АМПродюсер
Алан
МакКенна
- ДНПродюсер
Джейсон
Ньюмарк
- ФАПродюсер
Фара
Абушвеша
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ББХудожник
Байрон
Броадбент
- ЛПХудожница
Линдси
Пью
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш