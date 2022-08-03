Опасное погружение
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Опасное погружение

Опасное погружение (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.22015, Pressure
Триллер, Драма87 мин18+

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О фильме

Маленькая капсула с четырьмя водолазами застряла на дне восточноафриканских вод на глубине 200 метров. Кислорода с каждым вдохом становится все меньше, а надежда на чудесное спасение тает с каждой минутой. Брошенным на произвол судьбы, им ничего не остается, кроме как попытаться спастись своими силами, полагаясь лишь на собственную храбрость и отчаянное желание выжить.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасное погружение»