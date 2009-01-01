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Опасная гастроль

Опасная гастроль (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Command Performance
Боевики89 мин18+

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Сюжет

Во время московского концерта американской поп-звезды, который посетил русский президент Петров и американский посол, террористы устраивают диверсию. Все входы и выходы заблокированы, а единственная надежда многотысячной толпы - барабанщик, в прошлом служивший в морской пехоте.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасная гастроль»

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