Опасная гастроль (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Command Performance
Боевики89 мин18+
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Сюжет
Во время московского концерта американской поп-звезды, который посетил русский президент Петров и американский посол, террористы устраивают диверсию. Все входы и выходы заблокированы, а единственная надежда многотысячной толпы - барабанщик, в прошлом служивший в морской пехоте.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- МСАктриса
Мелисса
Смит
- ХШАктёр
Христо
Шопов
- ДЛАктёр
Дэйв
Леджено
- КСАктёр
Клемент
Сейнт-Джордж
- ДЧАктёр
Джеймс
Чок
- ЗБАктёр
Захари
Бахаров
- ИГАктёр
Ивайло
Герасков
- ШВАктриса
Шелли
Варод
- КВАктриса
Катаржина
Волейнио
- СЛСценарист
Стиви
Лэтшоу
- Сценарист
Дольф
Лундгрен
- ДЛПродюсер
Дэнни
Лернер
- ЛУПродюсер
Лес
Уэлдон
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- ДДПродюсер
Дэнни
Димборт
- ПХМонтажёр
Питер
Халливуд
- МУОператор
Марк
Уиндон
- АНКомпозитор
Адам
Норден