Опасная гастроль (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Во время московского концерта американской поп-звезды, который посетил русский президент Петров и американский посол, террористы устраивают диверсию. Все входы и выходы заблокированы, а единственная надежда многотысячной толпы - барабанщик, в прошлом служивший в морской пехоте.



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