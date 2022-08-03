Опасная авантюра (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
7.22018, American Dreamer
Триллер, Драма88 мин18+
О фильме
После того как Кэм пережил сложный бракоразводный процесс, его жизнь рухнула. Он стал работать обычным таксистом и подрабатывать водителем у мелкого наркоторговца. Еле сводя концы с концами, Кэм в скором времени принимает решение пойти на опасную авантюру и сорвать солидный куш. Но с первых же минут всe идет не по плану.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДБРежиссёр
Деррик
Борте
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- АЭАктёр
Алехандро
Эрнандес
- Актриса
Тэмми
Бланчард
- ИААктриса
Изабель
Арраиса
- РДАктёр
Робби
Джонс
- КЛАктёр
Кертис
Лайонс
- БКАктёр
Брайан
К. Лэндис
- ЭДАктёр
Эрик
Д. Хилл мл.
- МХАктёр
Майкл
Хьюз
- СТАктриса
Синтия
Тадеми
- ДБСценарист
Деррик
Борте
- НБПродюсер
Натаниель
Болотин
- ДГПродюсер
Джонатан
Грэй
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трошин
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- СЧМонтажёр
Суджин
Чон
- ЭХОператор
Эрик
Херт