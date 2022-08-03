Опасная авантюра
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Опасная авантюра

Опасная авантюра (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

7.22018, American Dreamer
Триллер, Драма88 мин18+

О фильме

После того как Кэм пережил сложный бракоразводный процесс, его жизнь рухнула. Он стал работать обычным таксистом и подрабатывать водителем у мелкого наркоторговца. Еле сводя концы с концами, Кэм в скором времени принимает решение пойти на опасную авантюру и сорвать солидный куш. Но с первых же минут всe идет не по плану.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасная авантюра»