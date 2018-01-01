Wink
Опасная авантюра
Актёры и съёмочная группа фильма «Опасная авантюра»

Режиссёры

Деррик Борте

Derrick Borte
Режиссёр

Актёры

Джим Гэффиган

Jim Gaffigan
АктёрCam
Алехандро Эрнандес

Alejandro Hernandez
АктёрGumby
Тэмми Бланчард

Tammy Blanchard
АктрисаBecca
Изабель Арраиса

Isabel Arraiza
АктрисаMarina
Робби Джонс

Robbie Jones
АктёрMazz
Кертис Лайонс

Curtis Lyons
АктёрAndre
Брайан К. Лэндис

Brian K. Landis
АктёрGreg
Эрик Д. Хилл мл.

Eric D. Hill Jr.
АктёрDontrell
Майкл Хьюз

Michael Hughes
АктёрSteve
Синтия Тадеми

Cynthia Tademy
АктрисаGrandmother

Сценаристы

Деррик Борте

Derrick Borte
Сценарист

Продюсеры

Натаниель Болотин

Nathaniel Bolotin
Продюсер
Джонатан Грэй

Jonathan Gray
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Войтюк

Актёр дубляжа
Александр Трошин

Актёр дубляжа
Юлия Черкасова

Актриса дубляжа
Иван Породнов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Суджин Чон

Soojin Chung
Монтажёр

Операторы

Эрик Херт

Eric Hurt
Оператор