Омен. Первое знамение
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Омен. Первое знамение

Омен. Первое знамение (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, The First Omen
Ужасы18+

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Сюжет

1971 год. Молодая послушница Маргарет приезжает из США в Рим, чтобы принять монашеский сан. А пока девушка живет в квартире с другой послушницей и занимается с девочками из приюта при монастыре, среди которых её внимание привлекает Карлита — она держится особняком и страдает от ужасающих видений, как и сама Маргарет.

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Актёры и съёмочная группа фильма «Омен. Первое знамение»