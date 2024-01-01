Омен. Первое знамение (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

1971 год. Молодая послушница Маргарет приезжает из США в Рим, чтобы принять монашеский сан. А пока девушка живет в квартире с другой послушницей и занимается с девочками из приюта при монастыре, среди которых её внимание привлекает Карлита — она держится особняком и страдает от ужасающих видений, как и сама Маргарет.



Омен смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.