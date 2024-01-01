Омен. Первое знамение (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, The First Omen
Ужасы18+
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Сюжет
1971 год. Молодая послушница Маргарет приезжает из США в Рим, чтобы принять монашеский сан. А пока девушка живет в квартире с другой послушницей и занимается с девочками из приюта при монастыре, среди которых её внимание привлекает Карлита — она держится особняком и страдает от ужасающих видений, как и сама Маргарет.
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Рейтинг
- АСРежиссёр
Аркаша
Стивенсон
- АААктёр
Андреа
Арканджели
- НТАктриса
Нелл
Тайгер Фри
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- ТБАктёр
Тауфик
Бархом
- Актёр
Билл
Найи
- СБАктриса
Соня
Брага
- МКАктриса
Мария
Кабальеро
- Актёр
Ральф
Айнесон
- НСАктриса
Николь
Сорас
- АССценарист
Аркаша
Стивенсон
- КТСценарист
Кит
Томас
- ДСПродюсер
Дэвид
С. Гойер
- УБПродюсер
Уитни
Браун
- ИСХудожница
Ив
Стюарт
- ПДХудожник
Пако
Дельгадо
- БММонтажёр
Боб
Муравски
- МККомпозитор
Марк
Корвен