Оливер и компания
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Оливер и компания

Оливер и компания (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, Oliver & Company
Мультфильм, Приключения70 мин0+

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О фильме

Диснеевский мультфильм по мотивам классического романа Чарльза Диккенса. Никому не нужный котенок Оливер попадает в банду уличных псов, которые становятся его лучшими друзьями. Позднее он знакомится с девочкой Дженни и поселяется в богатом доме. Там Оливера берет тоска по прошлой жизни.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оливер и компания»