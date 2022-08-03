Оливер и компания (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Oliver & Company
Мультфильм, Приключения70 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Диснеевский мультфильм по мотивам классического романа Чарльза Диккенса. Никому не нужный котенок Оливер попадает в банду уличных псов, которые становятся его лучшими друзьями. Позднее он знакомится с девочкой Дженни и поселяется в богатом доме. Там Оливера берет тоска по прошлой жизни.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДСРежиссёр
Джордж
Скрибнер
- ДЛАктёр
Джоуи
Лоуренс
- БДАктёр
Билли
Джоэл
- Актёр
Чич
Марин
- РМАктёр
Ричард
Маллиган
- РЛАктёр
Роско
Ли Браун
- ШЛАктриса
Шерил
Ли Ральф
- Актёр
Дом
ДеЛуис
- ТБАктёр
Торин
Блак
- КВАктёр
Карл
Вайнтрауб
- РЛАктёр
Роберт
Лоджа
- Сценарист
Джеймс
Мэнголд
- ЧДСценарист
Чарльз
Диккенс
- КГПродюсер
Кэтлин
Гэвин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Мазихин
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- РЭХудожник
Ральф
Эгглстон
- ДХХудожник
Дэн
Хансен
- ДАКомпозитор
Дж.
А.С. Редфорд