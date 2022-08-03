Диснеевский мультфильм по мотивам классического романа Чарльза Диккенса. Никому не нужный котенок Оливер попадает в банду уличных псов, которые становятся его лучшими друзьями. Позднее он знакомится с девочкой Дженни и поселяется в богатом доме. Там Оливера берет тоска по прошлой жизни.

