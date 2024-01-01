Охотница за временем (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Женщина с разбитым сердцем раз за разом влюбляется в реинкарнации одного и того же мужчины, перерождаясь в разных эпохах. Мистический ромком «Охотница за временем» (2024) — сказка для взрослых от актрисы и постановщицы Элис Лоу о неразделенной любви, тянущейся сквозь века.



1688 год. Агнес — одинокая женщина, работающая прядильщицей. Она начинает чувствовать непреодолимое влечение к священнику Алексу, которого церковь объявила еретиком и приговорила к смертной казни. Бросившись на защиту возлюбленного, она умирает. В следующей жизни Агнес становится женой властного дворянина Джорджа, который требует абсолютной власти над женой. Однако Агнес больше интересуется Алексом, обворожительным вором, обитающим в лесу. В 1980 году Алекс предстает в образе поп-звезды, а Агнес становится его преданной поклонницей. Кажется, что ни в одной из эпох им не суждено быть вместе, но Агнес не сдается.



Сможет ли какая-то из ее реинкарнаций добиться расположения Алекса, расскажет «Охотница за временем». Фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.



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