Охотница за временем (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Женщина с разбитым сердцем раз за разом влюбляется в реинкарнации одного и того же мужчины, перерождаясь в разных эпохах. Мистический ромком «Охотница за временем» (2024) — сказка для взрослых от актрисы и постановщицы Элис Лоу о неразделенной любви, тянущейся сквозь века.
1688 год. Агнес — одинокая женщина, работающая прядильщицей. Она начинает чувствовать непреодолимое влечение к священнику Алексу, которого церковь объявила еретиком и приговорила к смертной казни. Бросившись на защиту возлюбленного, она умирает. В следующей жизни Агнес становится женой властного дворянина Джорджа, который требует абсолютной власти над женой. Однако Агнес больше интересуется Алексом, обворожительным вором, обитающим в лесу. В 1980 году Алекс предстает в образе поп-звезды, а Агнес становится его преданной поклонницей. Кажется, что ни в одной из эпох им не суждено быть вместе, но Агнес не сдается.
Сможет ли какая-то из ее реинкарнаций добиться расположения Алекса, расскажет «Охотница за временем». Фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.
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СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
- ЭЛРежиссёр
Элис
Лоу
- Актриса
Натасия
Деметриу
- ЭЛАктриса
Элис
Лоу
- ДААктёр
Джейкоб
Андерсон
- Актёр
Сэм
Райли
- Актёр
Ник
Фрост
- ТРАктриса
Таня
Рейнольдс
- Актёр
Анайрин
Барнард
- БКАктёр
Бойд
Клэк
- КДАктриса
Кейт
Дики
- РСАктёр
Рентон
Скиннер
- ФШАктриса
Феликс
Швин
- ДТАктёр
Джералд
Тайлер
- МВАктёр
Майк
Возниак
- ЭЛСценарист
Элис
Лоу
- ШКПродюсер
Шарлотта
Колберт
- ФКПродюсер
Филип
Кольбер
- ФГПродюсер
Фрэнки
Гудвин
- ФХПродюсер
Фил
Хант
- ФХХудожница
Фелисити
Хиксон
- РГХудожница
Ребекка
Гор
- КДМонтажёр
Крис
Дикенс
- TКомпозитор
Toydrum